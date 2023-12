La Russia colpisce obiettivi civili in Ucraina | solo i fanatici putiniani possono negarlo

A più di 18 mesi dal suo inizio, il conflitto in Ucraina non sembra avviarsi verso una conclusione. La controffensiva estiva ucraina, da cui ci si ... (formiche)

... subentrati a quelli del Vecchio Continente che hanno lasciato ladopo l'inizio del ... Senza scostare un mostro sacro come la monovolume torinese, la Amberper le sue piccole ruotine, un ...Vorkuta: come vive oggi la leggendaria città mineraria a nord del Circolo Polare Artico Turismo 26 Dic 2023 Anna Sorokina Pavel Kuzmichev Il grande centro russo di estrazione del carboneper i suoi contrasti. Chi l'ha lasciato dopo il crollo dell'Urss ricorda con grande affetto gli anni passati qui, e dice che non c'è nessun altro posto al mondo come questo Pavel Kuzmichev ...Una guerra asimmetrica, dove l’invasore ha l’unico scopo di piegare e straziare il morale della popolazione civile ...FT: “Ue lavora a piano di riserva da 20 miliardi per Kiev”. Media: “Almeno 33 marinai dispersi nell’attacco alla nave russa” ...