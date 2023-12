La Provincia è interessata all’acquisto del polo didattico di via Calandra

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente delladi Benevento Nino Lombardi ha manifestato l’interesse dell’Ente all’indagine esplorativa dell’Università del Sannio che ha per oggetto la vendita in un unico lotto deldi via Nicolanel capoluogo sannita. Il provvedimento presidenziale prende atto della favorevole istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica Salvatore Mincozzi d’intesa con il Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario Nicola Boccalone. A fronte della volontà dell’Ateneo sannita di cedere l’immobile, laha messo a disposizione per l’operazione la somma di 6,7 milioni di Euro oltre agli oneri di procedura. Come si ricorderà, su proposta dello stesso Presidente Lombardi, il Consigliole ...