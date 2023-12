La Provincia di Taranto ha iniziato i lavori lungo la strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 28 dicembre 2023). Da qualche ora, operai incaricati dall’ente, sono a lavorolale 13, tra, per manutenzione ordinaria di cunette, taglio di canne ed erbacce, operazioni volte a garantire agli automobilisti una corretta visibilità sulla pericolosa curva sita in zona Sant’Andrea. Uomini e mezzi, in sintesi, stanno operando nei pressi del punto in cui da mesi persiste un’ingente perdita d’acqua sorgiva che nel tempo sta compromettendo il già martoriato mantole, perché in alcuni periodi il flusso di acqua ha raggiunto il ponte della Lama. Buche, scarsa visibilità e mancanza di adeguata segnaletica ...