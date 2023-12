La Promessa Anticipazioni 29 dicembre 2023 | Attenta Cruz | Lorenzo fa il doppio gioco!

La Promessa , anticipazioni dal 2 al 5 gennaio . Petra consiglia a Cruz e Lorenzo di mettere del veleno nel the della baronessa . etra non ha un minimo ... (2anews)

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il ... (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni di venerdì 29 dicembre 2023: la puntata andrà in onda alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Scopriamo leLaLa: la puntata del 28 Dicembre Tutti i domestici a palazzo si danno da fare per coprire Jana nei suoi dover, in modo che Petra non si ...Qui la trama completa de La. Scopriamo tutte lesettimanali de Ladal 27 al 29 dicembre 2023 .Ecco il Riassunto delle Puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa che andranno in onda oggi, giovedì 28 dicembre 2023.Quante puntate ha La Promessa, la serie televisiva spagnola in onda su Canale 5 Ecco la programmazione completa e i dettagli.