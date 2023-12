La premier Meloni non sta bene | conferenza di fine anno slitta al 4 gennaio Ecco cos' è la sindrome otolica

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgia, è affetta daotolitica, il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Il, secondo quanto si apprende dai suoi collaboratori, è comunque in via di miglioramento dopo una visita dell’otorino, che le ha effettuato una «manovra» curativa.ha iniziato ad avere questo disturbo, i cui sintomi sembravano inizialmente...

