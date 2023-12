La mia lettera aperta ai fratelli Pellini per recuperare salute e dignità ad Acerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) E’ un fine anno strano, questo del 2023, caratterizzato da un mondo che brancola nel buio e nell’incertezza del futuro, con un presente caratterizzato da una “guerra mondiale a pezzi” combattuta innanzitutto facendo strage di bambini con armi da guerra neanche direttamente usate da mani umane. Le previsioni per il prossimo anno 2024 non sono rassicuranti, se non le affidiamo alla Speranza. Purtroppo, per quanto mi sforzi non riesco a trovare concreti segni di Speranza per questo 2024 che sta per subentrare. L’unica cosa che conta per gli Uomini di questo mondo, oggi, è null’altro che riuscire a produrre profitto economico ed accumulare denaro, quanto più possibile, senza minimamente preoccuparsi se questo accumulo possa portare bene e non male e morte a tutto il resto del mondo universo. Persino la nobile arte della Ricerca Medica e la stesura di Progetti a tutti i livelli serve solo a ...