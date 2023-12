La malattia di Giorgia Meloni | di cosa si tratta e quanto è grave

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ha cancellato la conferenza stampa di fine anno perché ha unache la costringe al riposo al buio, gli otoliti. Il disturbo sarebbe in miglioramento, ma resta comunque molto fastidioso. Ecco disisecondo l‘Istituto superiore della Sanità.Leggi anche:costretta a casa da unapersistentesono gli otoliti e come si curano Gli otoliti (dal greco oto, orecchio e lithos, pietra) sono delle piccolissime formazioni di ossalato di calcio. Sembrano sassolini e sono presenti sulle cellule che rivestono l’orecchio interno. Sidella parte dell’orecchio che si trova all’interno del timpano. Questo sistema costituisce il delicato ...

...dura pochi minuti - come nel caso diMeloni le cui condizioni, anche grazie all'applicazione di un collare per tenere rigido il collo, sono in netto miglioramento. Solitamente questa...Leggi ancheMeloni, conferenza stampa il 4 gennaioCos'è la sindrome otolitica che ha colpito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, costringendola a letto e al buio per diversi giorni ...Stop alla vendita di ostriche a causa di diversi casi di intossicazione alimentare collettiva. A pochi giorni dalla viglia di Capodanno, dove i pregiati molluschi sono regine della ...