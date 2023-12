La lezione di Feltri a Sala | il gesto che travolge il sindaco crudele

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Una vicenda che denota "crudeltà" e un'applicazione tanto rigida dei regolamenti da dimostrarsi insensata. Parliamo della multa di 230 euro comminata dai vigili urbani di Milano per una cena di Natale offerta ai clochard. Conto che, annuncia, è stato pagato da Vittorio. "Il comune di Milano infligge una multa di 230 euro ai senzatetto perché hanno pranzato in Galleria. L'ho pagata io cosi ilavrà altri soldi da sprecare", è la stoccata del direttore editoriale de Il Giornale in un tweet. Tutto inizia alla vigilia di Natale, quando la Onlus “Pro Tetto” e il canale Instagram “Milanobelladadio” stanno servendo un pranzo per i senzatetto di Milano nella Galleria Vittorio Emanuele. A guastare l'atmosfera e il pasto dei clochard l'arrivo dei "ghisa" meneghini che hanno fatto sgomberare il tutto e hanno fatto una ...