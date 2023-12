La Juve prende tempo | il Newcastle accelera | si infiamma la corsa a Phillips

Mario Hermoso , difensore dell' Atletico Madrid e in scadenza con i Colchoneros a giugno 2024, ha parlato anche del proprio futuro in una recente... (calciomercato)

In casa Juve ntus tiene banco anche il futuro di Federico Chiesa . Come riporta Il Corriere dello Sport, il numero 7 bianconero continua infatti... (calciomercato)

Quasi un anno fermo ai box per un infortunio non hanno scalfito la forza mentale e fisica di Diego Stramaccioni . Il difensore umbro è... (calciomercato)

Il ds del Frosinone Guido Angelozzi , in vista della sfida contro la Juventus, ha parlato a Tuttosport, trattando vari temi, ma confermando ... (calciomercato)

Una giornata da sogno: esordio in Serie A, primo gol nel massimo campionato Italia no, e che gol quello di Kenan Yildiz . Dribbling su tre uomini... (calciomercato)

