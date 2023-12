La Gazzetta sgancia la bomba | un attaccante può chiedere la cessione

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il Napoli, oltre a restar concentrato sulle questioni di campo, dovrà per forza di cose muoversi anche sul mercato. C’è un azzurro scontento, che potrebbe valutare l’addio, ma solo ad una condizione. È giunto il tempo del calciomercato invernale, che prenderà il via ufficialmente il 2 gennaio. Il Napoli dovrà fare diverse operazioni in entrata, in modo da rimpolpare e rinforzare l’organico a disposizione di Mazzarri. Intanto c’è un azzurro che non è contento del suo minutaggio, e starebbe valutando l’addio. Simeone valuta l’addio, ma non ci sarà alcuna forzatura Nonostante il Napoli in questa stagione sia impegnato su diversi fronti, ci sono alcuni giocatori che non hanno trovato molto spazio finora. Tra questi c’è Giovanni Simeone, il cui minutaggio si è sensibilmente ridotto quest’anno rispetto alla stagione 2022/2023. Il Cholito è stato scalzato anche da Raspadori nelle gerarchie – ...