La FIGC vara la norma anti-Superlega | di cosa si tratta

... " Ogni proposta deve essere sostenuta da un piano preciso, abbiamo dato disponibilità e aspettiamo lae i tavoli di lavoro di Gravina . Comunque nel tempo si è capito che il problema della C ...... " Ogni proposta deve essere sostenuta da un piano preciso, abbiamo dato disponibilità e aspettiamo lae i tavoli di lavoro di Gravina . Comunque nel tempo si è capito che il problema della C ...I club dovranno impegnarsi a non prendere parte a tornei di associazioni non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC.Finale Supercoppa Italiana femminile 2023 Frecciarossa biglietti: info sulla modalità di acquisto dei tagliandi e programma prepartita ...