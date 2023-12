La ex di Politano svela la verità sulla separazione | e sulla nuova fidanzata

È trascorso quasi un anno da quando il calciatore del Napoli Matteoe l'ex compagna Ginevra Sozzi si sono lasciati. I due, nonostante la rottura, sono rimasti in ottimi rapporti come confermano le parole dell'influencer che ha risposto ad alcune domande dei ...Walter Mazzarri presenta in conferenza stampa la prossima sfida del Napoli contro il Monza, che gli azzurri dovranno affrontare in situazione di grande emergenza. Ci sarà però il pubblico delle grandi ...Mazzarri non può contare su Osimhen e Politano, squalificati dopo le espulsioni di Roma. Dubbio Lobotka, se non recupera pronto Cajuste in regia. Staffetta Lindstrom-Zerbin a destra (da capire solo ch ...Walter Mazzarri svela strategie e formazione in vista di Napoli-Monza. Anticipazioni e dichiarazioni per il match della 18esima giornata di Serie A.