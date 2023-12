LA DOMENICA DI RAI1 | D’URSO AL POSTO DI FIALDINI? GRANDI MANOVRE A VIALE MAZZINI

(Di giovedì 28 dicembre 2023)in Rai in vista della prossima stagione televisiva e con Barbaraal centro del telemercato dopo la fine del lungo sodalizio con Mediaset e in particolare Canale 5. Pare chesi sia muovendo apassi per avere la popolare conduttrice a partire da settembre 2024. Parliamo nel dettaglio dellapomeriggio, casa per tanti anni dellaconLive. SeIn e Mara Venier sono un binomio indissolubile, finché zia Mara dirà sì alle richieste aziendali e del suo amato pubblico, la seconda parte del pomeriggio festivo è da ripensare. Secondo il settimanale Oggi sarebbero in corso da tempi contatti tra i vertici diae Barbara ...

Mara Venier si prepara ad accogliere gli Ospiti di Domenica In, in occasione della nuova puntata in onda oggi, 17 dicembre, a partire dalle ore ... (blogtivvu)

Questa seconda parte del programma sarà trasmessa in diretta televisiva daalle ore 12.20 del ... sabato 30 dicembre 2023 ore 17.00,31 dicembre 2023 ore 16.00 e lunedì 1 gennaio 2024 ore ...... un appuntamento in Famiglia da non perdere, dopo le 9:30 di31 Dicembre 2023, dove ci ...Anno Nuovo!" Chiara Taigi Per vedere l'appuntamento in diretta streaming www.raiplay.it/dirette/...Su Rai 1 arriva un film tv che in qualche modo celebra i 70 anni della Rai: parliamo de La luce nella masseria che andrà in onda il 7 gennaio 2023, ecco di che cosa parla ...Sorpresa sul futuro di Barbara D’Urso: approda nella domenica di Rai1 Arrivano importanti novità sul futuro professionale di Barbara ...