La copertina del New Yorker | le scadenze e i trentenni che si percepiscono schiavi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Quelli molto bravi li riconosci in un modo preciso. Quando la società si sta spostando da una parte, loro se ne accorgono prima che ci arrivino tutti, prima che il tema diventi stantio, consumato dagli editoriali e dalle interviste, prima che faccia tutto il giro. Quelli del Newa fare le copertine sono talmente bravi che si sono accorti d’un dettaglio che persino io avevo notato da poco: c’è una tendenza che non è quella che viene chiamata “quiet quitting” da chi ci tiene a farci sapere che ha fatto l’inglese alle medie; c’è una tendenza, che come tutte le tendenze folli di questo secolo viene assecondata moltissimo, a ritenere il lavoro un sopruso che la società compie sugli esseri umani. Detta più piatta: non vuole più lavorare nessuno. È cominciata con le multimilionarie (Arianna Huffington, sto parlando con te) che ci spiegavano che in ufficio bisogna fare ...