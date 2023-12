La conferenza stampa di fine anno di Meloni si farà il 4 gennaio | “Ha un problema agli otoliti”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) C’è una terza data per ladidella presidente del Consiglio Giorgia. Dopo essere stata rinviata il 21 dicembre, riconvocata e sconvocata per il 28, adesso lo staff della premier ha annunciato che l’incontro con i giornalisti si terrà all’inizio del 2024. La data scelta è quella del 4, alle ore 11, quandoavrà con ogni probabilità risolto i problemi di salute che si trascina da oltre una settimana. Non solo un’influenza, come comunicato in un primo momento, ma anche un fastidio all’orecchio, legato, delle membrane che rivestono l’orecchio interno e che possono dare problemi di vertigini e capogiri. Ildi salute l’ha costretta “a letto e al buio” per ...

Alle 11.30 torna a parlare Walter Mazzarri . Lo farà in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore ... (247.libero)

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in vista della gara contro la Lazio. I dettagli Eusebio Di Francesco ha parlato inin vista di Lazio - Frosinone. ...La premier aveva cancellato l'appuntamento per due volte, a causa di problemi di salute Sullo stesso argomento: Larimandata di Meloni e la surreale pretesa della Fnsi di metterle il bavaglio Si terrà giovedì 4 gennaio ladi Giorgia Meloni con i giornalisti della...Un problema di "otoliti" che l'ha costretta "a letto e al buio" per quasi due giorni: è questa la causa dell'indisposizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come spiegano i suoi ...Dopo due sconfitte consecutive contro Frosinone e Roma, il Napoli torna in campo per la sfida contro il Monza, partita valida per la diciottesima giornata di Serie A. Alla vigilia del match, ...