La conferenza di Meloni con la stampa parlamentare si terrà il 4 gennaio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sigiovedì 4ladi Giorgiacon i giornalisti della. Il tradizionale appuntamento di fine anno in origine si sarebbe dovuto tenere il 21 dicembre. Poi il 28 dicembre, ma entrambe le volte è saltato a causa dei problemi di salute della premier. Così oggi Palazzo Chigi ha comunicato la nuova data: il 4alle ore 11. Sono giù più di cinquanta i giornalisti che rivolgeranno domande alla presidente del Consiglio.ha sofferto di un problema di "otoliti" che l'ha costretta "a letto e al buio" per quasi due giorni e l'ha reso indisponibile a partecipare a impegni istituzionali. Ora però, come fanno sapere i suoi stretti collaboratori, è in via di miglioramento.