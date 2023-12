La Concierge Pokémon | recensione | news stagione 2 e finale

Leggi su latuafonte

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dal 28 dicembre 2023 è disponibile su Netflix La. Si tratta di una nuova serie TV stop-motion, con protagonisti gli amatissimi Pokemon, che hanno intrattenuto e tenuto compagnia a tantissimi fan in tutto il mondo dagli anni ’90. Hanno tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, che hanno poi acquistato figurine, peluche e molto altro dedicato alla serie animata. Ora Netflix propone una novità con quattro episodi. Ma vediamo ora insieme cosa succede ad Haru e aie la. La: riassunto trama Leggi anche: A Very Good Girl (2023) come finisce: spiegazione delLeggi anche: La: trama, episodi, dove vederla e curiosità La serie TV La ...