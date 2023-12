La Cgil accusa il governo Meloni | ' Ha sottratto 5 miliardi alla regione Sicilia | tra infrastrutture e sanità'

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Laha denunciato, in un dossier dal titolo'quanto ci costi', i profondi tagli fatti dall'esecutivo di estrema destrana, piegata non solo dal prossimo ...

I sindacati – Cgil e Uil- non demordono sullo sciopero del 17 novambre, nonostante la commissione di Garanzia lo abbia “bocciato” per aver ... (secoloditalia)

Alfio Mannino, segretario generale dellaSicilia, ne ha parlato approfonditamente. "Ammontano a quasi 5 miliardi le risorse sottratte alla Sicilia dal governo Meloni. Questo nonostante la ...La destra difese Francesco Cossiga dal Pci, che voleva metterlo in stato d'nel 1991, anche ... A Carlo Azeglio Ciampi, nonno d'Italia, venne rinfacciata una tessera dellapresa da giovane. ...PALERMO- Ammontano a quasi 5 miliardi le risorse sottratte alla Sicilia dal governo Meloni, secondo la Cgil. Questo nonostante la Sicilia non stia affatto bene, con indici di povertà e di disoccupazio ...La Cgil contro il governo Meloni: «Ammontano a quasi 5 miliardi le risorse sottratte alla Sicilia dal governo Meloni. Questo nonostante la Sicilia non stia affatto bene, con indici di povertà e di dis ...