La cattiveria non si ferma nemmeno a Natale | Emma Marrone travolta dalle critiche | ma risponde per le rime

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Cosa è successo a? La cantante è stata sommersa diper la sua scelta su come festeggiare le feste, ma perché?è pronta a tornare sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo e nel frattempo sta passando del tempo insieme alla sua famiglia. La cantante ha passato...

Ha ucciso a colpi d’ascia i suoceri , Fulvio Baule ora a processo per aver ucciso Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, e di aver ridotto in fin di ... (thesocialpost)

Quando potremo dire basta agli hater e ai loro tabù? I social spesso amplificano enormemente la portata dei messaggi d'odio degli hater . E in queste ... (leggo)

"Ho avuto squadre che erano delle gang di banditi, godevano a giocare fuori casa. Noi come squadra non lo facciamo però, c'è gente alla quale piace ... (247.libero)

Continua da diatriba in Casa tra Beatrice Luzzi contro Sara Ricci. Le due ex colleghe di Vivere, se inizialmente sembravano essere grandi amiche, ... (isaechia)

Come può uno scoglio: intervista a Pio e Amedeo A proposito di, parafrasando Jessica Rabbit, Pio e Amedeo scherzano così: "siamo cattivi, è che ci disegnano così. Anzi, conviene ...E' tutto un altro Scafati, che gioca a testa alta, con grinta eagonistica da vendere. ... Noi ci siamo abbassati dopo l'infortunio di Pinkins e leperfette condizioni di Gamble e ...Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte: “ La gara con la Roma ha mostrato tutti i limiti del Napoli sotto l’aspetto della cattiveria. Questa è una squadra ...Antonio Ottaiano ha messo in evidenza la situazione che vive il Napoli soffermandosi sulle possibili entrate di calciatori in chiave mercato.