La Casa di Carta – Berlino | su Netflix lo spin-off della celebre serie spagola

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Venerdì 29 dicembre su. Eh no, non è unaambientata in Germania, perchéè il nome di battaglia di Andres de Fonellosa, uno dei personaggi più amati de Ladi, capobanda che progetta e mette in atto il colpo alla Fabrica de Moneta y Timbre e protagonista dell’atteso prequelspagnola.è l’affascinante fratello del Professore, braccio armato del gruppo. I fatti narrati in questo-off sono antecedenti a quelli de Ladi. Il personaggio interpretato da Pedro Alonso viene infatti riportato in vita al periodo in cui viveva in Francia e si era guadagnato un posto d’onore tra i ladri più ...