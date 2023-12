Kiss Me Licia | retroscena d’amore tra Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli

Nel 1986 debutta su Italia 1 Love me, adattamento italiano in carne e ossa del famoso cartone animato giapponeseme. La giovane Cristina interpreta il ruolo della protagonista ...... 'Le mie sigle stanno bene sia con gli anfibi che con l'abito da sera' Quella di 'Love Me', adattamento con personaggi in carne e ossa del cartone animato 'Me', fu un esperimento ...È il 1968 quando Cristina D' Avena fa la sua prima apparizione in televisione sul palco de "Lo Zecchino D'Oro" intonando "Il valzer del moscerino". Da allora non ...Cristina D'Avena in un'intervista all' Adnkronos ,si racconta a cuore aperto, ripercorrendo la sua lunga carriera ma anche svelando i suoi flirt sui set dei telefilm che l'hanno resa celebre.