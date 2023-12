Kaspersky ha scoperto la più complessa vulnerabilità di iPhone mai incontrata

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Si chiama Operation Triangulation, e per poterla sfruttare era necessario avere competenze tecniche fuori dal comune e conoscere funzioni hardware di Apple note a pochissimi....

Si chiama Operation Triangulation, e per poterla sfruttare era necessario avere competenze tecniche fuori dal comune e conoscere funzioni hardware ... (dday)

È stato pubblicato un primo resoconto molto tecnico di quantofinora; altri report ... Secondo, il malware sfruttava una funzione hardware riservata e teoricamente non nota (...Alcuni esperti di sicurezza hannouna campagna di hacking di iPhone contro la società di sicurezza russa, che è stata etichettata come 'l'exploit più sofisticato di sempre'. L'attacco Operation Triangulation ha ...Come funziona "Operation Triangulation", l'attacco a iPhone più sofisticato mai visto. E che contiene un giallo ...Alcuni esperti di sicurezza hanno scoperto una campagna di hacking di iPhone contro la società di sicurezza russa Kaspersky.