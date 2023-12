Juventus-Roma | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La 18ª Giornata del campionato di Serie A, ultima del 2023 e penultima del girone d’andata, si chiude con un big match. La, in piena corsa scudetto, distante 4 punti dall’Inter, affronta lache dopo il successo sul Napoli ha visto lievitare le proprie chance di riagguantare il quarto posto e il conseguente pass per la Champions League. Vediamo i dettagli della sfida.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.: ...

Vincere per rimanere in scia dell'Inter capolista. Questo l'obiettivo della Juventus , che sabato 30 dicembre, alle 20.45, ospiterà all'Allianz ... (today)

Paulo Dybala ancora in gruppo . Il calciatore argentino per il terzo giorno consecutivo si è allena to con i compagni a Trigoria e a questo punto ... (sportface)

The post Roma , Dybala corre verso la Juventus appeared first on il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria. (giornaledellumbria)

The post Roma , Dybala corre verso la Juventus appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . ()

... un po' perché le critiche venivano anche da ex giocatori della, il VAR fu, fin da subito,... Se prima postavano in continuazione 'er goal de Turone' taroccato dalla sede Rai diper '...Il matrimonio tra Leonardo Bonucci e lapotrebbe celebrarsi a breve. Questo è quantomeno ciò che si aspettano i bookmakers. I betting ...avventura sta per avere inizio per il 36enne ex. ...A TMW Radio durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. "Se devo vincere subito prendo Lukaku, se devo pensare ...Il centrale dell’Union Berlino rimane tra i nomi più caldi sul mercato italiano dietro l’interesse della Roma Continuano ad essere ore bollenti in casa Roma sul fronte… Leggi ...