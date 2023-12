Juventus-Roma | le quote dei bookmakers

E lainvece deve assolutamente dare a Mourinho almeno un rinforzo in difesa. Smalling resta out a tempo indeterminato, Ndicka giocherà contro lae poi partirà per la Coppa d'Africa. E ...Commenta per primo Dopo aver fatto risultato con Lazio,, Napoli ee aver spaventato Milan e Atalanta, ora il Genoa vuol provare a ripetersi contro l'Inter nell'ultimo impegno del 2023. Un augurio nutrito anche dal terzino rossoblù Stefano ...Si inizia domani, alle 18.30 con Fiorentina Torino. Si finisce sabato, alle 20.45, con il big match tra Juventus e Roma. La 18esima giornata di Serie A non sarà solo l’ultima del 2023. Sarà il momento ...Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua il casting per piazzare il colpo difensivo in entrata. Doppia opzione oltre a Bonucci, sondato un giovane della Juventus. La finestra di calciomercato ...