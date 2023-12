Juventus | la curva aspetta Mourinho | Lukaku e Dybala | ecco l' accoglienza che avranno

In passato non sono mancati screzi tra lo Special One e i tifosi della, soprattutto con laSud. La Gazzetta dello Sport rilancia un episodio avvenuto nel 2021, quando, dopo essere ...Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo dellacon target individuato a 0,2671 Euro. Rischio di discesa fino a 0,2599 che non pregiudicherà la buona ...Lo Special One torna a Torino, dove ha vinto solo col Manchester United. Alla guida dell’Inter un unico ko nel 2009, con i giallorossi una sconfitta e un pareggio ...Domani la gara conclusiva dell’anno solare segnerà anche la fine di un’era dello stadio: come riporta il Corriere Fiorentino oggi, a gennaio è previsto il via al restyling ...