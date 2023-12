Juventus | chi è Vasilije Adzic? Il baby talento strappato a una squadra di Serie A

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Magari non sarà il rinforzo ‘da scudetto’, ma quando lasi muove con largo anticipo su un giovane di prospettiva, c’è da giurare che l’aspettativa su di lui sia pari al. Nella notte italiana arriva la conferma che il blitz dei bianconeri è andato a buon fine:vestirà la casacca della. L’affondo decisivo, secondo Sky Sport, è stato di 5 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita da destinare al Buducnost, club nel quale il ragazzo milita attualmente. L’accordo è da mettere nero su bianco., chi è? Trequartista montenegrino, con quelbalcanico che, seppur storicamente venga espresso a sprazzi, fa sempre innamorare i tifosi. Chiedere di Jovetic in ...

La Roma trova una vittoria in un big match proprio prima di affrontare la Juventus. Decidono Pellegrini e Lukaku per il 2-0 sul Napoli , che chiude ... (inter-news)

...impegno della, che è stata nei giorni scorsi a Podgorica convincendo il baby trequartista con la forza del proprio progetto. Inutile a quel punto il pressing insistente del Bologna.è ......per raggiungere laa giugno 2024. A quel punto, Adzic si aggregherebbe alla per un percorso simile a quello intrapreso da Kenan prima di entrare nelle rotazioni di Max Allegri . Juve,è ...Primo colpo di calciomercato ad un passo per la Juventus: i bianconeri stanno per chiudere per il giovane talento montenegrino Vasilije Adzic, ...Il talento montenegrino è il nuovo colpo dei bianconeri in vista del girone di ritorno: tutto su Vasilije Adzic ...