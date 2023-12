Juve-Roma | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Poi la, anche lei a caccia di un centrocampista importante e con gli stessi obiettivi del ... E lainvece deve assolutamente dare a Mourinho almeno un rinforzo in difesa. Smalling resta out a ...Santo Stefano in campo per i giocatori della Juventus in vista della sfida Champions contro ladi José Mourinho .Per celebrare il suo rinnovo di contratto, il difensore della Juve Bremer è stato protagonista di un video social che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli. La Juve ha pubblicato un video in cui il ...Si inizia domani, alle 18.30 con Fiorentina Torino. Si finisce sabato, alle 20.45, con il big match tra Juventus e Roma. La 18esima giornata di Serie A non sarà solo l’ultima del 2023. Sarà il momento ...