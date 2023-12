Juve | preso il giovane talento Adzic Per Miretti c' è l' ipotesi Monza

Un nuovo capitolo della storia fra Juventus e Napoli potrebbe vedere i bianconeri trionfare. Giuntoli è pronto a Beffa re De Laurentiis . Come al ... (spazionapoli)

Ennesimo derby d’Italia nel calciomercato: sembra fatta per la squadra di Simone Inzaghi, ma la Juventus non molla La formazione di Massimiliano ... (calciomercatonews)

Ancora: occhio a Fabio Miretti (20) . Il centrocampista della Juventus e della Nazionale Under 21 potrebbe andare a trovare un pò di spazio nella seconda parte della stagione. Per lui si parla ......andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro hala ... lafin qui non ha mai approfondito, attenzione alla Lazio che aveva monitorato con grande ...Il classe 2006 rimarrà con il Buducnost Podgorica fino a giugno, ma l'affare è stato chiuso dopo un rilancio di oltre 5 milioni ...ROMA Che alla Roma serva il prima possibile un difensore è un fatto certificato. Che questo difensore sarà Leonardo Bonucci, è ancora tutto da vedere. L'idea sarebbe avere ...