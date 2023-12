Juve | il Newcastle si avvicina a Phillips

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lantus continua a monitorare Kalvincome profilo per il centrocampo a gennaio. Secondo quanto riportato dal Telegraph, però,...

Dall’Inghilterra e da una fonte autorevole come il Daily Telegraph giungono nuove conferme circa il fatto che Kalvin Phillips sia un profilo... (calciomercato)

Il 28enne centrocampista inglese pronto a cambiare aria LONDRA (INGHILTERRA) - Una Sfida tutta bianconera per assicurarsi Kalvin Phillips . Scaricato ... (247.libero)

Il 28enne centrocampista inglese pronto a cambiare aria LONDRA (INGHILTERRA) - Una Sfida tutta bianconera per assicurarsi Kalvin Phillips . ... (ilgiornaleditalia)

Sul 28enne centrocampista che non trova spazio con Guardiola, anche Everton e Crystal Palace LONDRA (INGHILTERRA) - La Juve ntus lo avrebbe messo ... (ilgiornaleditalia)

Sul 28enne centrocampista che non trova spazio con Guardiola, anche Everton e Crystal Palace LONDRA (INGHILTERRA) - La Juve ntus lo avrebbe messo nel ... (247.libero)

...secondo il quotidiano britannico il 28enne giocatore di origini giamaicane e' conteso da Everton e, dopo esser finito ai margini del progetto tecnico di Guardiola, ma il favorito e' il,...... anche Everton e Crystal Palace LONDRA (INGHILTERRA) - La Juventus lo avrebbe messo nel mirino già da diversi mesi, ma secondo il Telegraph, adesso, è ila essere in vantaggio su tutte le ...Intervenuto a "Radio Radio", Sandro Sabatini commenta così il possibile arrivo di Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, adesso all'Union Berlino, alla Roma: ...Simone Sozza di Seregno arbitra la sfida tra Juventus e Roma, il posticipo di sabato sera. Sarà, invece, Daniele Doveri di Roma a dirigere Genoa-Inter, gara della 18esima giornata di Serie A in ...