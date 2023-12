Juve | completato l’acquisto di Vasilije Adzic dal Buducnost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Laacquista il centrocampista centrale montengrino classe 2006 VasiliejdalPodgorica Laha superato la concorrenza del Bologna e di altre squadre raggiungendo l’accordo colper. Come riferito da Sky Sport, per chiudere il colpo di mercato per il talento classe 2006 considerato tra i più promettenti nel panorama europeo è risultato decisivo un blitz effettuato direttamente a Podgorica. Laacquisterà il centrocampista per 5 milioni (più percentuale di futura rivendita), lasciandolo alfino a fine stagione (diventerà maggiorenne a maggio). Le visite mediche sono in programma già per la prossima settimana. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Il resto dei giocatori in rosa non sembrano fornire le stesse garanzie del trio... lafin qui non ha mai approfondito, attenzione alla Lazio che aveva monitorato con grande attenzione ......a parlare degli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la sfida del Ferraris tra Genoa e. ... " A posto così, check", chiosa Fabbri. Dunque l'interpretazione di arbitro e Var è la ...Intanto, sempre secondo il portale specializzato, venerdì il padre arriverà in Italia: assisterà a Udinese-Bologna e incontrerà la società TuttoNapoli.net Il Napoli pensa a Lazar Samardzic per il cent ...La Juventus si sta preparando per l’ultima sfida del 2023 contro la Roma sabato allo Stadium. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. In particolare, Marco Ca ...