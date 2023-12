Juve | Allegri sorride | Vlahovic | Chiesa e Locatelli recuperati per la Roma

Miralem Pjanic dice la sua sul calcio italiano. Il centrocampista bosniaco dello Sharjah (doppio ex di Juve-Roma) ha dichiarato in un'intervista... (calciomercato)

McKennie è uno dei punti di forza delladi. Una bella rivincita per l'americano, considerato un sicuro partente dopo il prestito in Premier League, al Leeds United, durante la passata ...La carriera parallela nel rap, il periodo al Psg con Neymar e Mbappé, il rapporto conma ... Chi ascolta la musica peggiore allaNicolussi Caviglia! Però è molto aperto, ascolta anche ...L'ok di Josè Mourinho è arrivato e anche il calciatore spinge per arrivare. Ma per vedere Leonardo Bonucci alla Roma c'è ...13:06 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro la Roma e per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie visto che Chiesa, Locatelli ...