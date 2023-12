Joker | Folie à Deux | James Gunn conferma che il film rimarrà slegato dal nuovo DC Universe

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Come già anticipato a suo tempo,, così come l'universo di The Batman, rimarranno indipendenti e quindi al di fuori del DC. Con il DCormai ai posti di partenza,ha chiarito il posizionamento dirispetto al suouniverso condiviso, ribadendo che la pellicola di Todd Phillipsslegata e indipendente. Sul suo account Threads,hato anche che il marchio Elseworlds, precedentemente associato a, non debutterà prima del 2025, il che significa che l'attesissimo sequel disarà ...

- Pubblicità - Il prossimoá Deux non avrà luogo nell'Universo DC principale. Tuttavia, non utilizzerà nemmeno l'etichetta DC Elseworlds , a confermarlo è stato il co - CEO dei DC Studios James Gunn . In una ...à Deux, come regalo di Natale escono le nuove immagini dell'atteso sequel al cult di Todd Philips del 2019. Una Lady Gaga ...Come già anticipato a suo tempo, Joker: Folie à Deux, così come l'universo di The Batman, rimarranno indipendenti e quindi al di fuori del DC Universe.Il prossimo Joker: Folie á Deux non avrà luogo nell'Universo DC principale. Tuttavia, non utilizzerà nemmeno l'etichetta DC Elseworlds ...