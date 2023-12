Jacques Delors | sono sempre stato ammirato dalle sue esposizioni chiare Non come i leader di oggi

Nel bene e nel male ha sempre detto: "Sono stato io". Aggiungendo: "Non ho rimpianti, ma non dico che avevo ragione". Questo era Jacques Delors , ... ()

È venuto a mancare all’età di 98 anni Jacques Delors , politico ed economista, ex presidente della Commissione europea, tra il 1985 e il 1995 ed ex ... (zon)

Dopo"la presidenza della Commissione europea è dovuta diventare politica, per forza; prima di lui poteva esserlo oppure no, a seconda della caratura del personaggio che ricopriva quell'...Per, da moltissimi stimato in vita, sta accadendo questo da parte dei cosiddetti sovranisti, cittadini o politici che siano, i quali credono ai confini chiusi e ai muri di separazione, ..."Sono un socialdemocratico", disse di sé, sintetizzando in una formula il suo pensiero [di Giampiero Gramaglia] ...“Jacques Delors ha forgiato la sua visione di un’Europa unita e il suo impegno per la pace durante le ore buie della seconda guerra mondiale. Di notevole intelligenza e incomparabile umanità, fu per t ...