Itri “Epifania in moto” | torna con la seconda edizione l’appuntamento per grandi e piccini

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 28 dicembre 2023)– Dopo il successo della primain”, la manifestazione organizzata dal gruppo “Svalvolati” con la collaborazione della Pro Loco, Comune die Comune di Sperlonga.è per il 6 gennaio 2024 a partire dalle ore 9:00 in Piazza Fontana a Sperlonga. Alle 9:45 si parte in L'articolo Temporeale Quotidiano.