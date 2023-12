Italrugby | gli azzurri convocati da Quesada per il primo raduno del 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il nuovo CT della Nazionale italiana di rugby Gonzaloha diramato la lista deiper ildi Verona, in programma giovedì 4 e venerdì 5 gennaio in preparazione del Guinness Sei Nazioni. Saranno 35 glipresenti, ma ilvedrà soltanto gli atleti che giocano in Italia. Assenti dunque i vari Allan, Capuozzo, Riccioni, Varney e Paolo Garbisi. Sono otto gli esordienti presenti nel gruppo tra cui Giulio Marini, terza linea in forza al Mogliano Veneto, sceso in campo con la Selezione Italiana Under 23 che in due occasioni ha superato la Selezione delle Academies Irlandesi a Noceto a metà dicembre. Il tecnicoha dichiarato: “Iniziamo a trasferire sul campo i principi condivisi neldi ...

