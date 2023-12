Italiani | popolo di depressi

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 dicembre 2023) «È la prima causa di disabilità, che ha superato patologie cardiovascolari e tumorali» dice il dottor Massimiliano Dieci, degli Istituti clinici Zucchi. E a Panorama illustra alcune idee per contrastare una «pandemia» dai costi sociali elevatissimi. Basta leggere i giornali, curiosare sui social, guardare la tv e ci si rende subito conto di come il disagio mentale sia presente nella società. Ne parliamo con Massimiliano Dieci, responsabile dell’Unità operativa di riabilitazione specialistica a indirizzo psichiatrico e residenzialità psichiatriche degli Istituti clinici Zucchi di Carate Brianza (Gruppo San Donato). Dottor Dieci, quando si può parlare realmente di disturbo mentale? Il limite tra normalità e patologia in campo psicopatologico non è assoluto. Un tumore o c’è o non c’è, si definisce da sé. Altre patologie, per esempio l’ipertensione, si definiscono in termini quantitativi ...