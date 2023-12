Israeliani affrontano ultimo battaglione Hamas a nord di Gaza – Ascolta

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

C’è un solo luogo al mondo, nei giorni bui della strage, dove israeliani e palestinesi hanno scelto di convivere, mettere in comune il dolore e ... (luce.lanazione)

Nel Nord invece siamo allo stadio finale: le truppegli ultimi battaglioni di Hamas nei ... Glihanno tracciato sulla mappa di Gaza una sorta di puzzle, ritagliando tanti pezzi di ...... e proprio nella terra del Principe della pace: piccoliostaggi di Hamas e bimbi ... Che cosa ci insegna E come parla alle tante donne che oggiil mare, il deserto, i campi di ...16,00 - L'Egitto ha confermato di aver presentato una proposta quadro per fermare il conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza - che includerebbe tre tappe e dovrebbe terminare con un ...Sono bastati 12 mesi per portare alla luce il disastro politico di una maggioranza dalle venature razziste, nazionaliste, populiste e religiose. E di una ...