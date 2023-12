Israele | l’affondo di Erdogan contro Netanyahu | «Si comporta come Hitler» L’allarme Oms | «La popolazione di Gaza è in grave pericolo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023) «Quello che fa il premier israeliano non è da meno rispetto a quello che ha fatto Adolf. Oggi la Germania continua a pagare il prezzo di, e per questo motivo non alza la voce». Durissimo il presidente turco Recep Tayypla gestione di Benjamindel conflitto in corso trae Hamas. Non è tardata ad arrivare la replica del premier: «, che commette un genocidio fra i curdi e che si è aggiudicato il record mondiale di arresti di giornalisti contrari al suo regime, è l’ultimo che può farci prediche», ha dichiarato. «Il nostro è l’esercito più morale al mondo, che combatte ed elimina l’organizzazione terroristica più disgustosa e crudele al mondo: Hamas-Isis, che si è macchiata di criminila ...