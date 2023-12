Israele | colpiti gli obiettivi di Hezbollah | i video diffusi dall' Idf

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L'esercito israeliano ha pubblicato deiche mostrano i loro attacchi controdi. Per le forze di Tel Aviv si tratta di una risposta ai lanci provenientie città di Ayta ash Shab e Ramyeh, nel Sud del Libano. Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra israeliano, mercoledì 27 dicembre ha fatto sapere che se la comunità internazionale e il governo libanese non limiteranno, lo farà lo Stato ebraico.

28 dic 10:56 Israele esprime rammarico per l'uccisione di civili a al - Maghazi. Israele ha espresso rammarico per l'uccisione di civili a al-Maghazi. Il portavoce ha aggiunto che da una indagine è emerso poi che sono stati colpiti anche edifici vicini. Israele: «Pronti a intervenire in Libano se non cesseranno gli attacchi di Hezbollah». Gli aggiornamenti sul conflitto.