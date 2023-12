Irpef | ecco la nuova busta paga | le conseguenze sugli stipendi fascia per fascia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Gli ultimi interventi del governo in materia fiscale avranno delle ripercussioni sulle buste. Tra le misure previste dalla legge di bilancio ci sono infatti provvedimenti come il taglio del cuneo fiscale e la. Per quanto riguarda il primo punto, il taglio vale 10 miliardi, coperti in termini economici completamente in deficit. Il taglio è di 6 punti per i redditi fino a 35mila euro e di 7 per quelli fino a 25mila. L'obiettivo dell'esecutivo, come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni, è quello di dare più soldi inai redditi medio-bassi. E infatti la misura si traduce in un aumento medio di circa 100 euro al mese per circa 14 milioni di cittadini. Altra novità riguarda la riforma dell', con l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito. Cosa ...