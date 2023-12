Iran | folla ai funerali del generale Seyyed Razi Mousavi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Migliaia di persone in lutto si sono riunite giovedì nel centro di Teheran per l'ultimo saluto al, importante membro delle Guardie della rivoluzione morto a seguito di un attacco israeliano in Siria. Il decesso diha fatto salire le tensioni frae Israele. "L'si riserva il diritto legittimo e intrinseco, ai sensi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, di rispondere con decisione" a Israele, ha affermato l'ambasciatoreiano all'Onu, Saeed Iravani, in una lettera al segretarioAntonio Guterres.

... che sono ricorse all'uso di candelotti lacrimogeni per disperdere la. Nè mancano le ... Per rendere il tutto più chiaro va detto che anche Halloween è molto popolare in(come anche da noi, ......al fianco del martire Hajj Qassem Soleimani per garantire la sicurezza dell'e della regione contro i terroristi. Tel Aviv attende un duro conto alla rovescia. A Teheran, in serata, unaè ...(LaPresse) Migliaia di persone in lutto si sono riunite giovedì nel centro di Teheran per l'ultimo saluto al generale Seyed Razi Mousavi, ...Centinaia di persone hanno tentato di entrare nella notte di Natale nella cattedrale armena di Vank, a Isfahan. Ma per essere parte dei una festività ...