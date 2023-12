Io Canto Generation | “il momento più bello” | anche Gerry Scotti si commuove dopo l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tanta gioia, grandi emozioni e pure qualche lacrima nell’ultima puntata di “Io“. Nella serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, su Canale 5 è andata in onda l’attesissima finale dello show condotto dae per la giuria c’è stato tanto lavoro da fare. Per i giudici è stato infatti complicato stabilire chi avesse prevalso sugli altri: tutti i voti sono stati altissimi. La stessa Michelle Hunziker, componente della giuria, ha affermato: “È più facile per il pubblico presente in studio, che almeno esprime una sola preferenza”. In ogni caso è stata una super puntata con Iva Zanicchi, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta e Anna Tatangelo nel ruolo di capisquadra e il coach Benedetta Caretta vincitrice dell’edizione 2010. Leggi: “Hai vinto tu!”. Io ...