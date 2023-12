“Io canto generation” | ecco chi ha vinto | classifica e riassunto della finale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La prima edizione di “Io,” il talent show di Canale 5 dedicato ai giovani talenti musicali, si è conclusa giovedì 28 dicembre 2023. In questo emozionante spettacolo, sei squadre di giovani artisti, guidate da figure di spiccomusica italiana, si sono sfidate eseguendo capolavori musicali per cercare di raggiungere il primo posto. Gerry Scotti ha annunciato la vincitricecompetizione alla finepuntata molto seguita. Marta Viola, chi è la vincitrice di IoLa vincitrice di questa edizione inaugurale di “Io” è Marta Viola. Sul podio insieme a lei si sonote Sofia Leto al secondo posto e Daniele Mattia Inzucchi al terzo. Nel suo discorso emozionato, Marta ha espresso ...

Marta Viola , guidata dalla coach Benedetta Caretta, è la vincitrice di Io. La giovanissima concorrente ha trionfato nella finale del programma andata in onda mercoledì 27 dicembre. marta viola: "È successo, ancora non posso crederci" Gerry Scotti ( FOTO )...Ascolti tv ieri 27 dicembre 2023: Canale 5 stacca Rai1 con Io(24%) Canale 5 stravince negli ascolti tv della prima serata con Io, che ha incollato al video 3.180.000 spettatori con il 24% di share. Secondo posto per Rai1 con ...Durante la finalissima di ‘ Io Canto generation ‘ è andata in onda una scena che ha commosso tutti. L’entrata a sopresa del cantante, uno dei più grandi interpreti della musica contemporanea del ...Marta Viola vince Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti.. Andiamo a scoprire nel dettaglio la vittoria della giovane.