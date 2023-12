Inversione di tendenza | clamorosa sorpresa positiva per la Ferragni | dopo lo scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Aggiornamenti dalla trincea Ferragnez. La coppia ha trascorso il Natale in casa. Non proprio una esperienza asfissiante, trattandosi di ottocento metri quadrati calpestabili in zona City Life. Ma comunque qualcosa di diverso dal passato. Cioè senza il resoconto minuto per minuto affidato ai social. Chiara ha sospeso le trasmissioni dal 15 dicembre, giorno della maxi multa inflitta dall'Antitrust per la non -beneficenza del pandoro Pink Christmas. Fedez è riemerso su Instagram. Pubblicando scene di una famiglia. Figli e cane. E una storia con il trapper Rondo da Sosa, non proprio un paladino della legalità, ecco. Ma tant'è. Per il momento è saltata la vacanza in montagna. Forse se ne parlerà a Capodanno. Proprio Fedez, il 14 dicembre, “flexava” (cioè faceva il grosso, si vantava) con i fan circa i suoi programmi per le feste: «Natale a casa? Ragazzi, che domande fate? Secondo voi Io ...