Inter-Verona | già grandi numeri al Meazza! Biglietti a ruba

... così come i carneadi Bulgarani dell'(che comparve solo una volta in un album nel 1979 e che mai debuttò in serie A ), oppure Stefano Vavoli, secondo portiere del1986 - 87 che non solo ...I nerazzurri devono rinunciare ancora a Lautaro Martinez e Dimarco, che rientreranno contro ila inizio gennaio. Potrebbe tornare Dumfries tra i convocati, ma Inzaghi va verso la conferma della formazione che ha battuto il Lecce. Unico dubbio in difesa, con Pavard che insidia Bisseck. Il ...AS Roma - Info biglietti per le sfide contro Cagliari, Inter e Torino (Comunicato Ufficiale) - A.S. Roma - La nota dell'AS Roma: Sono tre partite molto importanti per la corsa della Roma verso la z ...Il Corriere dello Sport oggi in edicola sintetizza la situazione legata a Samardzic, obiettivo del Napoli, ricordando che in estate il serbo praticamente era un nuovo giocatore dell'Inter.