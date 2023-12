Inter | non solo Buchanan | chiuso un altro Poi una bomba! ? Radio Radio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) NonTajon, l’avrebbeanche per ungiocatore. A rivelarlo Ilario Di Giovambattista su. Lanciata anche una bomba su un allenatore. L’APERTURA ? Ilario Di Giovambattista, conduttore e giornalista dell’emittente, ha sganciato una doppia bomba di mercato. Una riguarda sicuro l’: «Non, l’haper ungiocatore! Stiamo lavorando per quella che potrebbe essere la notizia più clamorosa di questo calciomercato e non: riguarda un grande allenatore, che sta allenando ...

Periodicamente c’è chi fa terrorismo mediatico sull’Inter: è avvenuto anche in questi giorni, ma come al solito non c’è nulla di concreto. Visnadi ... (inter-news)

... a differenza di Genoa -, le altre tre vedono favorite le squadre di casa. Partono in pole ...10) vale meno della metà di quella per il colpo giallorosso (4,25), con i bookmaker chevedono all'...A San Siro sabatodovrebbe esserci "Ibra" che si è fatto immortalare mentre rovescia sulle spiagge d'oltreoceano. Il Milan è terzo ma lontano dalla vetta , con l'a +11 e la Juve a +7, e un ...Ad esempio, è convinto del rifinanziamento del prestito ‘Il Sole 24 Ore’, secondo cui “la cessione dell’Inter non è sul tavolo per ora, tranne super offerte” e aggiunge che non esistono, in questo ...Sabato sera la Juventus scenderà in campo contro la Roma alle 20.45 per la 18esima giornata del campionato di Serie A. La Juve ha analizzato i precedenti con il club giallorosso sul suo ...