Inter-Juve per Djaló

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il Decreto Crescita prorogato dal Governo soltanto per il prossimo mercato di gennaio spinge l'ad anticipare i tempi per l'esterno...

Il weekend natalizio ha regalato qualche sorpresa ai tifosi, ma rimane una certezza in quota : l’Inter è la favorita per la vittoria... (calciomercato)

Stramaccioni mette a confronto Inter e Juventus anche dal punto di vista del rendimento. Per l’ex allenatore la capolista sta mostrando una ... (inter-news)

Fabio Ravezzani difende a spada tratta l’Inter ma non solo. Il polverone nato sui social quest’oggi riguardante la situazione debitoria del club ... (inter-news)

La squadra ha bisogno di rinforzi per poter pensare di impensierire l'per il primo posto.... l'attaccante belga, dopo le voci che lo volevano prima all'e poi alla Juventus, ha deciso di ... Vlahovic, futuro tutto da scrivere: lapuò tornare su LukakuIl contratto dell'attaccante ...La Juventus batte il primo colpo sul mercato invernale: Vasilije Adzic. Classe 2006, centrocampista offensivo montenegrino e gioiello del Buducnost, ...I nerazzurri sono in vantaggio rispetto alla Juventus, vista la migliore offerta. L’Inter infatti ha proposto un triennale da 4,5 milioni a stagione al polacco, con commissioni importanti anche per il ...