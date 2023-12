Inter | Inzaghi | “Gruppo unito Abbiamo tante ambizioni”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Simoneha parlato del futuro e del momento magico che sta vivendo la sua. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni sociali ed ufficiali del club nel giorno che precede il match contro il Genoa. Tanti i temi trattati dal tecnico che ha però voluto sottolineare l’unità d’intenti da parte del suoche ha grosse: “Il Genoa è in un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta e di grandissima intensità. Siamo soddisfatti dei nostri numeri dopo queste 17 partite. Ne mancano ancora 21 e dovremo continuare a mantenere numeri importanti sia in fase offensiva, sia difensiva. Il segreto è la grandissima disponibilità che stanno dimostrando tutti i giocatori. Ilè ...

L’Inter potrebbe trovare in casa propria l’eventuale sostituto di Dumfries. TuttoSport fa il nome di Zanotti , ora in prestito dai nerazzurri al San ... (inter-news)

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Genoa Inter, partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, prevista domani venerdì 29 ... (inter-news)

Commenta per primo L'allenatore dell'Simoneha preso la parola ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita di campionato sul campo del Genoa . ' Sarà certamente una sfida combattuta, contro un avversario che ...L'assenza del suo cannoniere e capitano Lautaro Martinez non ha impedito all'di fare suoi i ...scorso c'hanno pensato prima l'insospettabile Bisseck e poi Barella a togliere a Simonele ...Tornano ad accendersi i riflettori sui campi di Serie A dopo il Natale. Nella diciottesima giornata di campionato l' Inter sarà al Marassi per affrontare il Genoa. Fischio d'inizio in programma alle ...SERIE A - Simone Inzaghi alla vigilia di Genoa-Inter: "Il nostro segreto è la grandissima disponibilità che stanno dimostrando tutti i giocatori".