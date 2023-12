Inter | Frattesi ci sarà contro il Genoa

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In vista della sfida di domaniil, l’ritrova in gruppo sia Davideche Stefan De Vrij. Il centrocampista italiano si era fermato per la febbre nella giornata di mercoledì ma oggi si è allenato coi compagni, insieme anche al difensore olandese che aveva lavorato a parte sempre mercoledì. Per quanto riguarda la formazione, per Inzaghi l’unico dubbio è in difesa, con il ballottaggio tra Pavard e Bisseck a fianco di Acerbi e Bastoni. SportFace.

