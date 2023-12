Inter | Arnautovic è un lusso | più Dzeko che Lukaku | è perfetto per Inzaghi

Per Massimo Mauro è Inzaghi il principale artefice dell’Inter prima in classifica a +4 sulla seconda per Natale. L’ex calciatore, ospite della ... (inter-news)

L’Inter ha superato Natale prima in classifica a +4 sulla Juventus seconda, grazie anche all’apporto di giocatori arrivati non certo per fare i ... (inter-news)

Inzaghi anche in Liguria per Genoa-Inter è pronto a schierare la coppia formata da Marko Arnautovic e Marcus Thuram . Il tandem cerca il gol. TANDEM ... (inter-news)

Tra questi, c'è l 'capolista che chiude l'anno a Marassi contro il Genoa con l'obiettivo di ... al suo posto dovrebbe esserci, il cui primo gol stagionale è a 3,25, ma il favorito ...Retegui sarà di nuovo disponibile e gli analisti puntano su di lui (a 4,50) nelle scommesse sui marcatori; per l', con Lautaro ancora out, si fa avantia 3,00. Il clou dell'ultima ...di Pierluigi Gambino - Come al circo o nelle gare di ginnastica, l'esercizio più difficile è lasciato per il finale. Sono già state imprese il successo sulla Roma, ...Niente conferenza stampa della vigilia quest'oggi per Simone Inzaghi, che ha comunque anticipato i temi di Genoa-Inter attraverso le domande dei giornalisti della tv del club. Le parole ...